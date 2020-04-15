في حالة رحيل صلاح.. 4 بدائل قد تعوض "أيقونة" ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أجرت صحيفة "ليفربول إيكو" تقريرا، ناقشت خلاله البدائل المقترحة لتعويض النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز.

وانتقل صلاح إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2017/2018 قادمًا من روما الايطالي، في صفقة كلفت خزينة الريدز ما يقرب من 36 مليون جنيه استرليني.

وقالت الصحيفة: "إن محمد صلاح هو أحد أفضل اللاعبين الذين يمتلكهم ليفربول على الإطلاق، وإذا كان عليك اختيار (أيقونة) اللاعبين في عهد يورجن كلوب فربما هو صلاح".

وتغزلت الصحيفة في إمكانيات وقدرات "مو" مشيرة إلى أن دوره مع الفريق خاصة في الخط الأمامي للريدز، وتسجيله 91 هدفا خلال 144 مباراة يعد رقما مذهلا بالنسبة للفريق.

وأضافت "ليفربول إيكو" أن ليفربول عليه بدء البحث عن بدائل لتعويض مو الذي لن يستمر في آنفيلد إلى الأبد.

واستعرضت الصحيفة أسماء لأربع بدائل مقترحة قد تطاردها إدارة ليفربول خلال الفترة المقبلة وهم:

Advertisements

كالفن ستينجز

وقالت الصحيفة إن لاعب نادي ألكمار الهولندي، يبلغ من العمر 21 عاما، ويشبه صلاح في عدة مميزات من بينها المراوغة، كما يجيد الهولندي الصاعد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

ليون بيلي

لاعب ليفركوزن الألماني، البالغ من العمر 22 عاما، يجيد اللعب في الناحية اليسرى، وهو خيار آخر بالنسبة لليفربول الذي قد يعتمد عليه في المسقبل.

ديفيد نيريس

لاعب آياكس الهولندي، الذي يتمتع بدقته في التمرير وتسديد الأهداف بنسبة تصل إلى 50%.

وقالت الصحيفة إن البرازيلي ربما يكون أقل إبداعا من صلاح، كما أنه يحتاج للنضج كلاعب قبل الانتقال إلى نادي كبير يستهدف الفوز بالبطولات اولألقاب.

صموئيل تشوكويزي

لاعب فياريال الإسباني البالغ من العمر 20 عاما، وتم ربط اللاعب بالانتقال إلى آنفيلد من قبل، وتمت الإشارة إليه من بعض التقارير الأوروبية إلى أن الريدز يسعى للحصول على خدماته.

لكن ما يعيبه أنه سيحتاج إلى وقت للتكيف مع كرة القدم الإنجليزية والتطور ليصبح لائقا للعب في صفوف ليفربول.