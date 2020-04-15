محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أعلن محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، رفضه التفريط في لاعبه الهاني سليمان حارس مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة.
ونشر عامر تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر للتواصل الإجتماعي، أكد خلالها أن سليمان دخل اهتمامات أندية كبرى بشكل مفاجيء، رافضًا رحيله بعد أداء مع سموحة قبل توقف الدوري المصري.
وقال رئيس سموحة: "الهاني سليمان يدخل دائرة اهتمام الكبار بشكل مفاجيء وعاجل".
واختتم: "لكن سموحة يؤكد استحالة التفريط فيه بعد اداءه المبهر والملفت للنظر الذي رشحه لدخول المنتخب القومي".
كانت هذه تفاصيل خبر "دخل اهتمامات الكبار فجأة".. سموحة يعلن موقفه من بيع الهاني سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.