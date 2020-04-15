"دخل اهتمامات الكبار فجأة".. سموحة يعلن موقفه من بيع الهاني سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، رفضه التفريط في لاعبه الهاني سليمان حارس مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونشر عامر تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر للتواصل الإجتماعي، أكد خلالها أن سليمان دخل اهتمامات أندية كبرى بشكل مفاجيء، رافضًا رحيله بعد أداء مع سموحة قبل توقف الدوري المصري.

وقال رئيس سموحة: "الهاني سليمان يدخل دائرة اهتمام الكبار بشكل مفاجيء وعاجل".

واختتم: "لكن سموحة يؤكد استحالة التفريط فيه بعد اداءه المبهر والملفت للنظر الذي رشحه لدخول المنتخب القومي".