اتحاد الكرة يُفجر مفاجأة عن حرمان الزمالك من القيد بسبب حمدي النقاز

فجر مسئولو الزمالك، مفاجأة عن عقوبة القلعة البيضاء بالحرمان من القيد 3 فترات انتقال من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ضمن عقوبة موقعة على النادي لصالح التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق. موقعة على النادي لصالح التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق. أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن عقوبة الحرمان من القيد، ستوقع على الزمالك إذا لم يسدد الغرامة المقررة للنقاز، والتي تبلغ نحو 3 ملايين دولار، لكن العقوبة التي صدرت وتم إخطار النادي واللاعب واتحاد الكرة بها، تتضمن الغرامة فقط. من القيد، ستوقع على الزمالك إذا لم يسدد الغرامة المقررة للنقاز، والتي تبلغ نحو 3 ملايين دولار، لكن العقوبة التي صدرت وتم إخطار النادي واللاعب واتحاد الكرة بها، تتضمن الغرامة فقط.

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