رضا عبدالعال يهاجم حسام حسن: "مش هتدرب الأهلي مهما فعلت"

وجه رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق الانتقادات حاده إلى حسام حسن نجم منتخب مصر السابق بعد تصريحات الأخير التي أشار من خلالها إلى رغبته في تدريب الأهلي.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك له فضل كبير على حسام حسن وهو الذي احتضنه بعدما تم طرده من الأهلي وحديثي الجميع يعلم صحتهُ فلولا الزمالك لكان حسام اعتزل

مبكرا".

وأضاف: "جمهور الزمالك له فضل عليك ولن تكون مدربا للأهلي مهما فعلت أو خرجت لتدلي بتصريحات لن تفيد".

واختتم حديثه قائلا:" جماهير الزمالك تحب حسام حسن أكثر من جماهير الأهلي وكان يجب أن يدرس تصريحاته قبل أن يصرح بها".