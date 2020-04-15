محمد عواد يسخر من المطالبين برحيله عن الزمالك

رد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تصريحات أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة والتي أشار من خلالها إلى ضرورة رحيل الحارس عن الزمالك. عن الزمالك. ونصح ناجي عواد بالرحيل عن الزمالك في ظل تألق أبو جبل وعودة جنش. وكتب عواد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لما احتاج نصيحة هبقى اسأل جوجل" في إشارة إلى رفضه لحديث ناجي. موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لما احتاج نصيحة هبقى اسأل جوجل" في إشارة إلى رفضه لحديث ناجي. وكان أبو جبل شارك في تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي وكذلك المحلي على حساب الترجي التونسي والأهلي خلال شهر فبراير الماضي.

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