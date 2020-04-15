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كريم حافظ يعلق على استبعاده من المنتخب الوطني

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علق كريم حافظ لاعب مالاتيا سبور التركي، على استبعاده من الانضمام لقائمة مصر في الفترة الأخيرة.

وقال حافظ خلال تصريحات تليفزيونية، "أقدم مباريات قوية بالدوري وصنعت

هدفين في 6 مباريات منذ انضمامي لمالاتيا سبور في الشتاء، وأتواصل دائما مع محمد النني لكن حديثنا خارج كرة القدم".

وأكمل : "لم يتواصل معي حسام البدري منذ تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر، وعدم إهتمام الجهاز الفني بالفترة الماضية أحزنني".

وأتم: "كنت دائم التواجد بمنتخب مصر تحت قيادة كوبر وأتمنى العودة لتمثيل الفراعنة".
 

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