كريم حافظ يعلق على استبعاده من المنتخب الوطني

علق كريم حافظ لاعب مالاتيا سبور التركي، على استبعاده من الانضمام لقائمة مصر في الفترة الأخيرة.

وقال حافظ خلال تصريحات تليفزيونية، "أقدم مباريات قوية بالدوري وصنعت

هدفين في 6 مباريات منذ انضمامي لمالاتيا سبور في الشتاء، وأتواصل دائما مع محمد النني لكن حديثنا خارج كرة القدم".

وأكمل : "لم يتواصل معي حسام البدري منذ تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر، وعدم إهتمام الجهاز الفني بالفترة الماضية أحزنني".

وأتم: "كنت دائم التواجد بمنتخب مصر تحت قيادة كوبر وأتمنى العودة لتمثيل الفراعنة".

