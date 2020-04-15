يورجن كلوب يتواصل مع نجم لايبزيج لإقناعه بالانضمام لليفربول

أفادت تقارير صحفية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، يحاول إقناع مواطنه تيمو فيرنر لاعب فريق لايبزيج للانضمام إلى أنفيلد في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية،

أن مدرب ليفربول يتواصل شخصيًا مع مواطنه فيرنر نجم لايبزيج للانضمام إلى ليفربول في الانتقالات المقبلة، لتدعيم خط هجوم الفريق، كما أشارت أن يورجن كلوب يحرص على عقد اجتماع مع فيرنر لحثه على الانضمام لليفربول.

وتتصارع أندية أوروبا للحصول على خدمات فيرنر صاحب ال23 عامًا الذي لفت الأنظار خلال الفترة الماضية بعدما سجل 20 هدفًا في الدوري الألماني حتى الآن.