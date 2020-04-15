هل يحق للزمالك الاستئناف على عقوبته بسبب حمدي النقاز.. اتحاد الكرة يرد

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، عن مدى أحقية الزمالك في الاستئناف على عقوبته من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لصالح التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق.
قال المصدر، إن الزمالك يحق له التقدم باستئناف على العقوبة خلال 10 أيام من صدورها، موضحًا أن عقوبة الفيفا قد يتم تقليصها إذا أثبت الزمالكصحة موقفه.
وكان الفيفا قرر حرمان الزمالك من القيد 3 فترات انتقال بجانب تغريمه ماليًا مليون وربع دولار، لصالح حمدي النقاز، بعدما قدم شكوى ضد النادي وفسخ عقده من طرف واحد لعدم صرف مستحقاته.
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