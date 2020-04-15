الفيفا يمهل الزمالك 45 يومًا لسداد غرامة حمدي النقاز

أمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، نادي الزمالك، مهلة 45 يومًا، لسداد الغرامة المالية لصالح التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق. لاعب الفريق السابق. وقرر الفيفا تغريم الزمالك مبلغ مليون وربع دولار بجانب منعه من قيد لاعبين جدد لثلاث فترات انتقال. من قيد لاعبين جدد لثلاث فترات انتقال. كان النقاز قدم شكوى ضد الزمالك بعدما فسخ عقده من طرف واحد لعدم صرف مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء.

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