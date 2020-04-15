سيميدو يُجمد مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة

جمد البرتغالي نيلسون سيميدو نجم فريق برشلونة الإسباني، مفاوضات تجديد تعاقده مع النادي الكتالوني، في الفترة الأخيرة وفقًا لتقارير صحفية. وأوردت صحيفة سبورت الكتالونية المقربة من نادي برشلونة، أن سيميدو جمد مفاوضات تمديد تعاقده بالرغم من أن برشلونة قدمًا عرضًا للاعبه للاستمرار حتى2024. وأضاف التقرير أن خورخي مينديز وكيل أعمال سيميدو يثق في اهتمام باريس سان جيرمان بضم اللاعب. وأشارت الصحيفة أن القيمة المالية للاعب تقدر بـ 45 مليون يورو في الوقت الحالي.

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