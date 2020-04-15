الفيفا يخطر اتحاد الكرة رسميًا بعقوبة الزمالك بسبب حمدي النقاز

تسلم اتحاد الكرة رسميًا، اليوم الأربعاء، خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يخطره فيه بعقوبات الزمالك بسبب شكوى التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق. حمدي النقاز لاعب الفريق السابق. وذكر الفيفا في الخطاب أن الزمالك معاقب بغرامة قيمتها مليون وربع دولار، مع حرمانه من قيد لاعبين جدد 3 فترات انتقال. وربع دولار، مع حرمانه من قيد لاعبين جدد 3 فترات انتقال. كان النقاز قدم شكوى ضد الزمالك بعدما فسخ عقده من طرف واحد لعدم صرف مستحقاته المالية المتأخرة.

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