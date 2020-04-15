جماهير برشلونة تفضّل نجم إنتر ميلان على جريزمان

أجرت صحيفة سبورت الكتالونية المقربة من نادي برشلونة تصويتًا للجماهير بين المهاجم الأفضل من الثنائي لاتاورو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي وأنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الإسباني. ووفقًا للصحيفة الكتالونية فإن جماهير برشلونة فضّلت لاتاورو مارتينيز نجم إنتر ميلان على جريزمان لاعب الفريق. وترى جماهير برشلونة أن جريزمان منذ انضمامه للفريق لم يقدم المستوى المنتظر منه، وطالبت بقدوم نجم إنتر الشاب لتألقه اللافت للنظر خلال الفترة الماضية. وطالبت بقدوم نجم إنتر الشاب لتألقه اللافت للنظر خلال الفترة الماضية. وقالت الصحيفة أن نسبة الاصوات التي فضّلت قدوم لاوتارو مارتينيز تخطت حاجز 72 بالمائة من إجمالي الأصوات التي بلغت ما يقرب من 24 آلف صوتًا.

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