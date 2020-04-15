الامارات | للمرة الثانية .. أسطورة ليفربول يوجه صدمة إلى محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية .. أسطورة ليفربول يوجه صدمة إلى محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي، جيمي كاراغر، الجدل وسط جماهير "الريدز"، بعد أن أجاب على أصعب سؤال حول اللاعب الأفضل من وجهة نظره، من بين ثنائي خط هجوم الفريق، الدولي المصري محمد صلاح، أم الدولي السنغالي ساديو ماني.

وقال كاراغر خلال بث مباشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام"، في رده على سؤال حول اللاعب الذي يفضله، صلاح أم ماني؟ وجاءت اجابته: "أنا أفضل ماني، أنا من أشد العجبين به، هو لاعب فريق ليفربول المفضل لدي".

ورداً على سؤال آخر حول الأفضل من وجهة نظره بين ساديو ماني وقلب الدفاع فيرجيل فان ديك، قال: " فيرجيل هو أفضل لاعب في ليفربول، لكن ماني المفضل لدي". وهذه ليست المرة الأولى، التي يقع فيها اختيار الدولي الإنجليزي السابق لساديو ماني على حساب محمد صلاح، إذ أكد كاراغر في تصريحات صحافية، نقلها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية العام الماضي أنه مشجع لساديو ماني.

وقال كاراغر: "أنا مشجع كبير لماني، الناس تتحدث عن عودة ليفربول لطريق الألقاب بسبب يورغن كلوب والتوقيع مع صلاح وفيرجيل فان دايك، ماني هو من أعاد ليفربول إلى المنافسة على الألقاب، لقد كان أول توقيع كبير ليورغن كلوب". وتابع الدولي حديثه عن النجم السنغالي، قائلاً "التعاقد مع ساديو ماني هو الذي جعل ليفربول في المراكز الأربعة الأولى". ورداً على سؤال عما إذا كان عليه أن يخسر نظريا صلاح أو ماني، أجاب: "صلاح، لأنه بالنسبة لي فإن ساديو ماني استطاع هز الشباك في مباريات حاسمة للغاية في سباق ليفربول نحو الفوز بلقب البريميرليغ، بالإضافة إلى مساعدته للفريق في الفوز بنقاط مهمة".