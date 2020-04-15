الامارات | محام النقاز لإدارة نادي الزمالك: الاعتذار قبل التفاوض

شكرا لقرائتكم خبر عن محام النقاز لإدارة نادي الزمالك: الاعتذار قبل التفاوض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشترط، وكيل اللاعب الدولي، التونسي، حمدي النقاز، أنس بن تميم، اعتذار علنياً من إدارة نادي الزمالك المصري، قبل الشروع في مرحلة التفاوض، بخصوص المستحقات المالية، التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، لموكله. وكانت محكمة فض المنازعات في "فيفا"، غرمت الزمالك، مليون و250 ألف دولار، تُسدد للاعب التونسي.

وفسخ النقاز، عقده مع الزمالك في ديسمبر الماضي، بحجة تأخر سداد مستحقاته ليلجأ الطرفان إلى الاتحاد الدولي، الذي أكد صحة الموقف القانوني للاعب.

وقال بن تميم في تصريحات تليفزيونية: إذا أراد مسؤولو الزمالك التفاوض حول المستحقات المالية المفروضة عليهم، فيجب أولاً أن يتقدموا باعتذار للاعب عن الإساءة التي وجهوها إليه، بعد رحيله عن النادي، والا فسنحصل على كافة مستحقاتنا كاملة خلال 45 يوماً من صدور القرار".

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وأضاف: "إدارة الزمالك مازالت تحاول التلاعب بأنه لم يصلها قرار فيفا بصورة رسمية، وأنا أقول لهم راجعوا البريد الإلكتروني الخاص بالنادي، وستجدون رسالة "فيفا"، قد وصلت إليكم عصر يوم 14 الجاري، وتحديدا عند الساعة 3:53 عصراً".

وأشار بن تميم إلى أن الزمالك من حقه أن يلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية للاستئناف على القرار، وأنا واثق من أن المحكمة ستدعم قرار لجنة فض المنازعات والزمالك لن يجني من وراء تلك الخطوة سوى خسائر مالية أخرى".

ونشر الزمالك بيانا رسمياً عبر صفحته الرسمية على الانترنت، مؤكدا أن "النادي لم يتلق أي قرار رسمي بشأن عقوبة النقاز، وفي حال وصول القرار، كما أدعى محام اللاعب، سيتم مواصلة التقاضي في الدرجات العليا".