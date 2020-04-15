شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يتحدث عن إمكانية خفض مرتبات لاعبي الأهلي في ظل أزمة كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن أندية العالم تمر بأزمة كبيرة بسبب توقف النشاط جراء أزمة كورونا، وأن موارد هذه الأندية مرتبطة بعودة الحياة إلى طبيعتها واستئناف المسابقات.

وعن إمكانية خفض مرتبات اللاعبين في النادي، أوضح «عبدالحفيظ»، في مداخلة هاتفية على قناة النهار: «مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب طلب مننا وضع تصورات خاصة بكل قطاع، سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو الأكاديميات أو النشاط الرياضي، كل واحد بيعمل التصور الخاص به للفترة الحالية والمستقبلية، على أساس أن موارد النادي».

وأضاف: «هذا ليس في الأهلي فقط ده في العالم كله، برشلونة بجلالة قدره قال لو الموضوع استمر شهرين كمان النادي هايعلن إفلاسه، استمرار الموارد مرتبط باستمرار النشاط، لذلك احنا مجبرين على طريق معين».

وأكد: «اتكلمنا مع اللاعيبة الكبار في النادي، وبنعرض الأمر عليهم، وبننقل ظروف النادس للإدارة، الواحد لو مقدرش يساعد دلوقتي هيساعد امتى، لازم يكون عندهم المعلومة، احنا رايحين للنقطة دي رايحين، احنا مش أغني من برشلونة وأندية أوروبا».

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