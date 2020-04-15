شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يتحدث عن إمكانية خفض مرتبات لاعبي الأهلي في ظل أزمة كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن أندية العالم تمر بأزمة كبيرة بسبب توقف النشاط جراء أزمة كورونا، وأن موارد هذه الأندية مرتبطة بعودة الحياة إلى طبيعتها واستئناف المسابقات.
وعن إمكانية خفض مرتبات اللاعبين في النادي، أوضح «عبدالحفيظ»، في مداخلة هاتفية على قناة النهار: «مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب طلب مننا وضع تصورات خاصة بكل قطاع، سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو الأكاديميات أو النشاط الرياضي، كل واحد بيعمل التصور الخاص به للفترة الحالية والمستقبلية، على أساس أن موارد النادي».
وأضاف: «هذا ليس في الأهلي فقط ده في العالم كله، برشلونة بجلالة قدره قال لو الموضوع استمر شهرين كمان النادي هايعلن إفلاسه، استمرار الموارد مرتبط باستمرار النشاط، لذلك احنا مجبرين على طريق معين».
وأكد: «اتكلمنا مع اللاعيبة الكبار في النادي، وبنعرض الأمر عليهم، وبننقل ظروف النادس للإدارة، الواحد لو مقدرش يساعد دلوقتي هيساعد امتى، لازم يكون عندهم المعلومة، احنا رايحين للنقطة دي رايحين، احنا مش أغني من برشلونة وأندية أوروبا».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
2,350
-
تعافي
514
-
وفيات
178
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبدالحفيظ يتحدث عن إمكانية خفض مرتبات لاعبي الأهلي في ظل أزمة كورونا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.