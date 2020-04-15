شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة مواعيد جديدة لاستئناف دوري كرة القدم الفرنسي بعد أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أفادت صحيفة «ليكيب» الرياضية اليومية، نقلاً عن وثيقة من منظمي الدوري الفرنسي، بأن فرنسا تدرس إعادة استئناف الدوري يوم 3 يونيو أو 17 يونيو، مع احتمال أكبر للتاريخ الأخير.

وتم تعليق كرة القدم في فرنسا إلى أجل غير مسمى الشهر الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ثم مدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين الإغلاق في البلاد حتى 11 مايو .

وقال تقرير «ليكيب» إنه إذا استؤنف الموسم في 17 يونيو، فسيتعين على الفرق اللعب كل ثلاثة أيام حتى تنتهي المنافسات بحلول 25 يوليو، مما يترك الوقت لإكمال التصفيات النهائية والترقية بحلول 2 أغسطس .

وقالت «ليكيب» أيضاً إن أعضاء دوري الدرجة الأولى الفرنسي، صوّتوا يوم الجمعة لإرجاء بداية الموسم المقبل لمدة أسبوعين، حتى 23 أغسطس، لكن القرار يجب أن يتم تأكيده من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وتم تحديد موعد نهائي كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وسانت اتيان في 27 يونيو، وفقاً للوثيقة، في حين تم تحديد موعد نهائي لكأس رابطة الأندية بين باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون في 11 يوليو.

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