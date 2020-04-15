شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ عن مقترح تخفيض عدد الأجانب: غير مفيد فنيا.. وإهدار للمال العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه غير مقتنع سواء فنيا أو ماديا بالمقترح الذي تعده اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، لتخفيض عدد الأجانب في فرق الدوري.

وأضاف «عبدالحفيظ» في مداخلة هاتفية على قناة النهار: «مش مقتنع تمامًا بقرار زي ده، من سيتحمله، من يتحمل أن يكون لديه 2 أو 3 أجانب، مرتبط بعقودهم معهم لـ3 أو 4 سنين، ومطاالب بتسديد كامل عقودهم».

وأضاف: لوائح فيفا بتقول إن لازم أدي كل واحد كل فلوسه، مش بس السنة اللي هايمشي فيها ولكن كامل عقده، ومحدش يقولي وفق أوضاعك، يعني مثلا أقعد مع اللاعب أقول له اتنازل عن 3 أو 4 ملايين دولار، هل ده معقول«.

وتابع: «الحاجة الثانية الفنية، ممكن مثلا تقولي مشي أقرب لاعب ممكن عقده يخلص، طيب ما هو ممكن يكون أفضل لاعب عندي».

وواصل: «هما بيقولوا إن الأندية وافقت، مين اللي وافق من الأندية؟، مفيش حد قعد علشان يتاخد رأيه، ومش فاهم الأراء اللي بتقول إن وجود أجانب بيأثر على اللاعب المصري، بالعكس ده بيزود في المستوى، وده في كل أندية العالم».

وأردف: «حتى الأمور المادية، لو اتكلمنا في المال العام، الأهلي والزمالك ممكن يخسروا 4 ملايين دولار علشان انت تاخد القرار ده، وده إهدار للمال العام».

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