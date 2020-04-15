شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يرغب في الحصول على خدمات الألماني «ساني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب دامير سمولجان وكيل أعمال ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي عن رغبة لاعبه في الرحيل إلى الدوري الألماني خلال الموسم المقبل، مشيرا في الوقت ذاته إلى إهتمام نادي بايرن ميونخ في الحصول على خدماته .

وأوضح «سمولجان» لصحيفة «سبورت بيلد» الألمانية أن الدولي الألماني «ساني»، البالغ من العمر 24 سنة، كان على مشارف مغادرة ملعب الاتحاد العام الماضي، إلا أن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة، عطلت كل شيء.

وعن رغبة بايرن ميونخ في التعاقد مع اللاعب، قال سمولجان «هذه حقيقة، نحن لدينا الآن تفويض رسمي من ساني، وبإمكاننا إجراء المحادثات، واهتمام بايرن ميونخ ليس سرًا، لكن هناك أندية أخرى في أوروبا تواصلت معنا بالفعل».

وأضاف: «بايرن هو النادي الوحيد في ألمانيا، الذي يضعه ساني في مخيلته كخطوة تالية في مسيرته ويرغب في إرتداء قميصه، حيث يرى أنه تتوفر لديه كافة المتطلبات الأساسية لتحقيق حلمه الأكبر المتمثل في الفوز بدوري أبطال أوروبا».