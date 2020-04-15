شكرا لقرائتكم نادر شوقي: إدارة الجونة صرفت 70% من مستحقات الموسم وإلغاء الدوري خسارة للجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادر شوقى، مدير الشركة المسؤولة عن فريق كرة القدم بنادى الجونة، عن تقسيم رواتب اللاعبين على 7 أشهر بموافقة لاعبى الفريق، فى ظل التوقف الحالى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

كما أوضح نادر شوقى فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، إن مسألة تقسيم الرواتب لتجنب أزمة السيولة المالية فى ظل توقف النشاط الرياضى مقدما الشكر إلى الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين على موقفهم حيث رحبوا تماما بكل الأمور التى عرضها عليهم بشأن المستحقات المالية.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أنه حتى الآن لا توجد نية باتحاد الكرة لإلغاء بطولة الدورى بسبب انتشار فيروس كورونا، وأن الوقت ما زال متاحاً لاستئناف المسابقة بعد تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى الموسم المقبل وقال مسئولو اتحاد الكرة إنه فى حال عودة الدورى سيتم إنهاء المسابقة خلال 3 أشهر، وهو ما يمنح الاتحاد فرصة شهرين على الأقل لعدم إلغاء البطولة وانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن فيروس كورونا.

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من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، التى كان مقررا لها فى الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، يزيد من فرص استئناف مسابقة الدورى العام هذا الموسم وأوضح مسئولو الجبلاية أن التأجيل يوفر لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات 10 أيام لإقامة مباريات الدورى، بدلا من التوقف الدولى لخوض المباراة وهو ما يمنح فرصة لاستئناف الدورى حتى لو عاد أول يونيو المقبل وليس منتصف مايو.

وتلقى اتحاد الكرة تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تفيد بتأجيل مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى أمام كينيا فى الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والمقرر لها فى الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا.

كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد قرر فى وقت سابق تأجيل مباريات تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى كان محدد لها الفترة من 25 حتى 31 مارس الماضى فى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، خوفًا من نقل عدوى فيروس كورونا من القادمين من أوروبا ونشر "كاف" عبر موقع تويتر بيانًا رسميًا موقع من السكرتير العام الجديد عبد المنعم باه يوضح فيه تأجيل المباريات حفاظا على سلامة اللاعبين فى الدول الأفريقية.