شكرا لقرائتكم فرج عامر: لن نفرط فى الهاني سليمان بعد دخوله المفاجىء فى اهتمامات الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، دخول الهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري، في دائرة اهتمامات الكبار في الكرة المصرية، بعد مستواه اللافت مع سموحة.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على تويتر: الهاني سليمان يدخل دائرة اهتمام الكبار بشكل مفاجئ وعاجل ولكن سموحة يؤكد استحالة التفريط فية بعد أدائه المبهر والملفت للنظر الذي رشحة لدخول المنتخب القومي.

كان الهانى سليمان حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى سموحة، قد سخر من نفسه، على خلفية شهرته بالتفنن فى تضيع الوقت فى معظم المباريات داخل المستطيل الأخضر.

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وكتب الهانى سليمان عبر صفحته على فيس بوك قائلاً بسخرية: ""أنا المواطن الوحيد فى مصر اللى عارف دلوقتى أضيع وقتى إزاى"، فى إشارة منه إلى تواجد الجمع فى منازلهم فى ظل حظر التجوال والحجر المنزلى بسبب تفشى فيرس كورونا القاتل.

يعتبر الهاني سليمان حارس مرمى سموحة أحد اللاعبين المخضرمين في صفوف الفريق السكندري ومسابقة الدوري العام، فصاحب الـ 35 عاماً خاض مسيرة حافلة في عالم الساحرة المستديرة بدأها مع زعيم الثغر عام 2007.

الحارس المخضرم قضى الكثير من السنوات بين صفوف زعيم الثغر قبل أن ينتقل إلى نادي الجونة في موسم الانتقالات الصيفية عام 2013، ومن الفريق الساحلي عاد سليمان إلى بيته الأول الاتحاد السكندري عام 2015، قبل أن يستقر مؤخراً في نادي سموحة، الذي انتقل إليه منذ موسم الانتقالات الشتوية الماضية يناير 2019.