شكرا لقرائتكم نادر شوقى: لن يكون هناك عمل مع أحمد فتحى بعد الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نادر شوقى، مدير الشركة المسؤولة عن نادى الجونة، والوكيل السابق لأحمد فتحى ظهير النادى الأهلى، إنه لن يعمل مع فتحى مجددا، مشددا إنه لا يوجد خلاف شخصى بينه وبين اللاعب.

وجاء رد نادر شوقى فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 حول سؤاله بشأن إمكانية العمل مع أحمد فتحى مجددا من عدمه قائلا: "لا يوجد خلاف شخصي مع أحمد فتحي ولكن حال عرض العمل معه مجددا أكيد إجابتى هتكون لا، لإنى أتعامل مع اللاعب الذى يعمل معى إننا شخص واحد ولو فتحى قالي الاتجاه الخاص به كنت سأستمر معه".

وشهدت الفترة الماضية إعلان نادر شوقى انفصاله عن العمل مع فتحى بعد توقيع الأخير لبيراميدز ورفضه العرض الذى قدم له من لجنة التخطيط بالنادى الأهلى لينضم إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل، فى صفقة انتقال حر نظرا لنهاية عقده مع الأهلى بنهاية الموسم الحالى.

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وفيما يخص استمرار رمضان صبحى جناح الأهلى المعار إليه من هيدرسفيلد الإنجليزى قال نادر شوقى بصفته وكيل اللاعب:"لا أستطيع الآن الإدلاء بإجابة واضحة بشأن رمضان صبحى والعالم بالكامل سيختلف بعد هذا التوقف الكروى الذى يأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا"، مشددا إن أسعار اللاعبين ستختلف فى كل الدوريات بمختلف أنحاء العالم بعد التوقف الحالى.

فيما أعلن نادر شوقى عن تقسيم رواتب لاعبى الجونة على 7 أشهر بموافقة لاعبى الفريق، فى ظل التوقف الحالى لتجنب انتشار فيروس كورونا كما أوضح نادر شوقى، إن مسألة تقسيم الرواتب لتجنب أزمة السيولة المالية فى ظل توقف النشاط الرياضى مقدما الشكر إلى الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين على موقفهم حيث رحبوا تماما بكل الأمور التى عرضها عليهم بشأن المستحقات المالية وكشف مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أنه حتى الآن لا توجد نية باتحاد الكرة لإلغاء بطولة الدورى بسبب انتشار فيروس كورونا، وأن الوقت ما زال متاحاً لاستئناف المسابقة بعد تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى الموسم المقبل وقال مسئولو اتحاد الكرة إنه فى حال عودة الدورى سيتم إنهاء المسابقة خلال 3 أشهر، وهو ما يمنح الاتحاد فرصة شهرين على الأقل لعدم إلغاء البطولة وانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن فيروس كورونا.