شكرا لقرائتكم كاسونجو ينتظر حسم مصيره فى الزمالك لمناقشة عدة عروض محلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، مجموعة عروض من أندية الدورى الممتاز، لضمه فى الموسم المقبل، إلا إن المهاجم الكونغولى يرفض مناقشة العروض التى تلقاها انتظاراً لقرار إدارة الزمالك بشأن مصيره.

فيما يترقب مسئولو الإسماعيلى الموقف النهائى للكونغولى كاسونجو كابونجو مع الزمالك سواء بالبقاء أو الرحيل نهاية الموسم الجارى للدخول فى مفاوضات رسمية معه لتدعيم هجوم الدراويش بمهاجم قوى بعد مطالبة المدير الفنى للفريق بضرورة تدعيم هذا المركز .

ويأمل الإسماعيلى فى إنهاء المفاوضات مع كاسونجو بالنجاح، وأكد مصدر مسئول داخل قلعة الإسماعيلى أن مجلس إدارة الدراويش لا يفضل الدخول فى صفقات تبادلية مع أي نادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للحفاظ علي قوام الفريق، ويحتفل النادى الإسماعيلى، أحد أعرق الأندية المصرية والأفريقية، اليوم الأثنين 13 أبريل 2020، بمرور 96 عاماً على تأسيسه، حيث ظهرت على السطح فكرة إنشاء ناد مصرى بالإسماعيلية لكن هذه الفكرة لم تر النور وتظهر على أرض الواقع إلا عام 1921 عندما تم بناء هذا النادى بالجهود الذاتية وعن طريق جمع التبرعات، وعُرف وقتها بنادى النهضة، ثم تغير الاسم إلى الإسماعيلى الرياضى، نسبة إلى الإسماعيلية.

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وكان مقر النادى الإسماعيلى، الذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية، هو مكان سوق الجمعة حالياً وسط مدينة الإسماعيلية، وكان أسمه فى ذلك الوقت النهضة، وتم إشهاره عام 1924 وتم تغيير الاسم من النهضة إلى النادى الإسماعيلى وأصبح عضواً فى اتحاد كرة القدم المصرى عام 1926.

بينما نجح الزمالك هذا الموسم فى التتويج تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.