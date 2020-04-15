شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ :فايلر "متحمس" لعودة محمد شريف ولم يعلن موقف أزارو النهائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق مُتحمس لعودة بعض اللاعبين المُعارين بعدما ظهور بشكل جيد خلال الفترة الماضية ، موضحاً أن المدير الفني يتابع هذا الملف بشكل جيد من أجل تحديد اللاعبين القادرين على إضافة جديد للفريق حال عودتهم.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: فايلر مُعجب ببعض المُعارين منهم محمد شريف على سبيل المثال الذي قدم موسما جيدا مع إنبي، لذا من الممكن عودته بنسبة كبيرة لكن هذا لم يُحسم بشكل نهائي ففي حالة عودة النشاط الرياضي المُجمّد حالياً بسبب وباء "كورونا" سيكون أمام الفريق 17 مباراة بالدوري.

وأوضح مدير الكرة أن فايلر لم يُعلن موقفه النهائي من عودة وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الإتفاق السعودي لتهاية الموسم الجاري ، كما تحدث عن صالح جمعة لاعب الفريق ، قائلاً: فايلر حسم قراره الفني، ولكن اللاعب مستمر معنا لنهاية الموسم".

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وكان فايلر قد أعلن عدم حاجته لبقاء صالح جمعة بالفريق لكن إدارة النادي فشلت في تسويق اللاعب خلال يناير الماضي لذا سيتم تسويقه الصيف المقبل ، كما تحفّظ فايلر على عودة أزارو بعد إنتهاء الإعارة.

وتحدث عبد الحفيظ عن الثلاثي حسام عاشور، وأحمد فتحي، وشريف إكرامي بعدما تقرر رجحيلهم من النادي بنهاية الموسم الجاري حيث رفض الاهلي تجديد عقود عاشور وإكرامي فيما رفض أحمد فتحي العرض الأهلاوي ورحل لبيراميدز ، وقال مدير الكرة: الثلاثي مُستمر معنا، لقد قدم تاريخا وأرقاما جيدة جدا، ومستمر معنا لنهاية الموسم فنيا بشكل جيد ونتمنى لهم التوفيق في قرارهم" وشدد على أن حسام عاشور مازال قائد الاهلي حتى الأن فهذه هي قواعد النادي ولا يمكن إختراقها.