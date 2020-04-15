شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يمد إجازة توقف كورونا حتى أول مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار لاعبي الفريق بتمديد الاجازة حتى الاول من مايو المقبل فى ظل استمرار قرار حظر التجول خوفاً من تفشى فيروس كورونا .

وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان لاعبي الانتاج خلال فترة توقف النشاط الرياضي الحالي على خليفة فيروس "كورونا" الذي اجتاح العالم كله ، على أن يتم ذلك بشكل يومي حتى يُحافظ جميع لاعبي الفريق على الوزن المثالي خاصة وأن الجهاز الفني طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبي يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وفى وقت سابق ،قال خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى أن فكرة الغاء مسابقة الدوري هذا الموسم تشكل ضرراً كبيراً للأندية المصرية ، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ "سوبركورة" :"هناك بعض الاندية ترحب بإلغاء المسابقة لأغراض تخصها وحدها إنما الغاء الدوري يمثل كابوس رعب لأغلب أندية الممتاز وعلى رأسها الانتاج الحربى".

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وتابع :"كنا نسير بشكل جيد قبل توقف المسابقة ونملك حظوظ قوية فى انهاء البطولة بالمربع الذهبى حصدنا 23 نقطة من 17 مباراة ومازال الدور الثانى بأكمله ، ورغم ذلك سلامة عناصر اللعبة أهم من كل البطولات ، نتمنى إنتهاء أزمة كورونا بأقل الخسائر الممكنة لكل المصريين ".

ورفض خماسي الإنتاج الحربي التونسي أيمن الطرابلسي والموريتاني مامادو انياس والمالي موسي دياورا والغاني وهاب انان والايفواري محمد فييرا ، فكرة السفر لبلادهم قبل قرار تعليق رحلات الطيران في القاهرة مؤكدين رغبتهم في البقاء هنا انتظارا لقرار عودة النشاط الكروي .

وأبلغ مختار مختار لاعبيه عبر جروب "الواتس آب" الخاص بالفريق أن كل اللاعبين سوف يخضعون لقياسات الوزن مع إعلان عودة مسابقة الدوري، مطالبا اياهم بضرورة تجنب الزيادة فى الوزن وتجنب الاكلات التى من شأنها إضافة سعرات حرارية كبيرة لهم فى ظل الابتعاد عن المران لفترات طويلة مع إجراء قياسات وزن يومية في المنزل.