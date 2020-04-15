الامارات | بالصور.. نيمار يشارك في مسلسل درامي "إجرامي"

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. نيمار يشارك في مسلسل درامي "إجرامي" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك نجم منتخب البرازيل لكرة القدم، نيمار دا سيلفا، في المسلسل الإسباني الشهير "MONEY HEIST"، الذي يعرض على تطبيق "نيتفليكس"، والذي يعرف بين متابعيه باسم (لا كاسا دي بابل).
ونشرت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية لقطات للاعب باريس سان جيرمان، أثناء ظهوره في حلقتين من المسلسل الدرامي الإجرامي، الذي تم إصدار الجزء الرابع منه، بعد النجاح الكبير، الذي حققه عبر الأجزاء الثلاثة السابقة.
وكان نيمار قد أبدى إعجابه الشديد بالمسلسل، عقب عرض الجزء الثالث الخاص به، قبل أن يظهر بصورة غير متوقعة في الجزء الرابع.
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