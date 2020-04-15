الامارات | ألفيس وإنييستا أبرز من تواجهوا في مونديال الإمارات للشباب 2003

شكرا لقرائتكم خبر عن ألفيس وإنييستا أبرز من تواجهوا في مونديال الإمارات للشباب 2003 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار تقرير نشرته صحيفة "90 دقيقة"، الإسبانية، أمس الثنائي البرازيلي داني ألفيس والاسباني اندرياس انيستا كأحد أبرز الوجوه، التي لعبت في مونديال كأس العالم للشباب في النسخة التي استضافتها الإمارات، بينما اختارت الثنائي، الأرجنتيني، ليونيل ميسي والاسباني سيسك فابريجاس كأبرز الذين تزامنوا في النسخة اللاحقة التي أقيمت في هولندا عام 2005، فيما تزامن الأرجنتيني خوان رومان ريكيلمي مع الظاهرة الفرنسية تيري هنري في مونديال ماليزيا 1997.

واستغلت الصحيفة الاسبانية فترة توقف الرياضة حول العالم بسبب وباء كورونا، وبدأت دراسة الظواهر الرياضية، إذ ذكرت أن مونديال الإمارات، الذي أقيم في الفترة من 27 نوفمبر، إلى 19 ديسمبر 2003 شهد مواجهة مثيرة بين البرازيلي داني ألفيس، واللاعب انيستا اللذين تزاملا لاحقاً في فريق برشلونة الاسباني، وحققاً معاً العديد من الألقاب للعملاق الكتالوني.

وأشار التقرير إلى أن المونديال الإماراتي شهد وصول المنتخب البرازيلي للمباراة النهائية، وجاء بعد فوزه على الارجنتين حاملة اللقب، بينما تأهلت اسبانيا على حساب كولومبيا، وشهدت المباراة النهائية مواجهة بين الفيس وانيستا، وفاز الأول باللقب العالمي، بينما احتلت إسبانيا المركز الثاني في البطولة، وجاءت كولمبيا ثالثة بفوزها على الارجنتين.

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ولفت الصحيفة إلى أن نسخة 1991 التي أقيمت في البرتغال، وفاز بها أصحاب الأرض على حساب البرازيل شهدت تزامن اللاعب لويس فيغو مع البرازيلي روبرتو كارلوس، وأن نسخة 1997 في ماليزيا تزامن فيها الكثير من اللاعبين من بينهم الارجنتيني خوان رومان ريكيلمي وكامبياسو ووالتر صموئيل والفرنسيين تييري هنري ونيكولاس أنيلكا وديفيد تريزيجيه.

وأشار التقرير إلى أن نسخة 2001، التي استضافتها الارجنتين وتوج بها "التانغو" شهدت حضور أسماء لامعة على غرار الأرجنتينين بيكرمان وخافيير سافيولا بينما كان في صفوف البرازيل كاكا وأدريانو وجوليو بابتيستا في حين أن مونديال 2005 في هولندا كتبه فيه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أولى صفحاته مع "التانغو" بجوار كل من أغويرو وفرناندو جاجو وإزيكيل غاراي فيما كان في الجانب الاخر كل من الاسبانيين سيسك فابريجاس وديفيد سيلفا وفيرناندو لورينتي وخوانفران.