الامارات | تأجيل مباراة ريال مدريد مع الأهلي المصري بسبب كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة ريال مدريد مع الأهلي المصري بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتفق ريال مدريد مع الأهلي المصري على تأجيل مباراة الفريقين التي كان من المقرر إقامتها في أغسطس المقبل على كأس سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تقرر تأجيل المباراة التي كانت ستجمع الفريقين بعد اللقاء التاريخي الذي جمعهما في 2001 عندما فاز الأهلي بهدف دون رد.

وأوضحت صحيفة اليوم السابع أنه تم تأجيل المباراة لأجل غير مسمى، إذ كان تم الاتفاق على هذه المباراة في سبتمبر الماضي.