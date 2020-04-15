الامارات | السعودية.. القبض على لاعبين تهكما على رجال الشرطة إثر تلقي أحدهما مخالفة "منع التجول"

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. القبض على لاعبين تهكما على رجال الشرطة إثر تلقي أحدهما مخالفة "منع التجول" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شرطة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إنه تم ضبط وايقاف لاعبين ينتمييين لأحد الأندية الرياضية، وتحوليهما إلى النيابة العامة بعد ظهورهما في مقطع فيديو وهما يتهكمان برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة "منع التجول" بمحافظة جدة.

وكانت مواقع تواصل اجتماعي قد تداولت المقطع بعد نشر أحدى اللاعبين له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، حيث ظهر فيه أحدهما وهو يتهكم برجال الأمن بعد تلقيه مخالفة "منع التجول".