شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينفي وصول أي خطابات من «فيفا» بشأن قضية حمدي النقاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادي الزمالك عدم وصول أي خطابات رسمية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بشأن لاعب الفريق السابق حمدي النقاز.

وقال النادي في بيان: «يهيب مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور، كل وسائل الإعلام بتحري الدقة تجاه ادعاءات وكيل اللاعب الهارب بوجود عقوبة مالية وإيقاف القيد للنادي».

وقال شريف إسلام، مدير التعاقدات والتسويق والمسؤول عن ملفات الزمالك بلجنة فض المنازعات بـ«فيفا» أن النادي لم يتسلم أي خطابات بشأن هذا الأمر، ولم يصل أي ملف يثبت ادعاءات وكيل اللاعب سواء للاتحاد المصري لكرة القدم أو نادي الزمالك.

وأوضح شريف إسلام، في تصريحات نقلها موقع الزمالك الرسمي، أن النادي قام بجمع كل الملفات التي تثبت صحة موقفه، والتزامه تجاه حقوق اللاعب، وأن الزمالك لن يتراجع في الحفاظ على حقه في هروب اللاعب بشكل مفاجئ دون سابق إنذار.

أعلن أنيس بن ميم، محامي التونسي حمدي النقاز، حصول اللاعب على حكم لصالحه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في قضية فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، بسبب مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وكتب «بن ميم»، في تغريدة على موقع «تويتر»: «حمدي النقاز يكسب قضيته ضد نادي الزمالك. الحمد الله وإن ينصركم الله فلا غالب لكم».

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وعلق اللاعب على الحكم الذي حصل عليه بتدوينة على موقع «إنستجرام»، قال فيها: «الحمدلله اليوم الفيفا أنصفتنا بأن حكمت لفائدتي في قضية الزمالك، شكر كبير للمحامي أخي الأستاذ أنيس بن ميم على كل المجهودات التي توجها بهذا النصر».