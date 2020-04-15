شكرا لقرائتكم عمرو وردة: أزماتى يتم تضخيمها والجماهير رغم كل شيء بتحبنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عمرو وردة لاعب منتخب مصر ونادى لاريسا اليوناني، على أزمة استبعادة من المشاركة مع المنتخب فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى ودعها المنتخب على ملعبه من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا.

وتم استبعاد وردة من معسكر المنتخب قبل مباراة أوغندا بالجولة الثالثة من الدور الأول، لتورطه فى فضيحة أخلاقية، قبل أن يتم إعادته من جديد للمنتخب قبل مواجهة جنوب أفريقيا بدور الـ16.

وحول تلك الأزمة قال وردة لصحيفة "فورزا" اليونانية: "أعتقد أن الأزمات التى تحدث لى يتم تضخيمها بشكل كبير، ومع ذلك لقد أغلقت أذنى الآن أمام ما يقوله الناس، فأنا أستمع فقط لعائلتى وأصدقائى، فالجماهير تعرف جيدا من هو عمرو وردة، ودعونى أستمتع بكرة القدم".

وواصل: "أعتقد أن الجماهير تحبنى لأننى شخص جيد وقد يقرأون ويسمعون أشياء سيئة عنى ومع ذلك، فإنهم يعرفون أننى شخص جيد، وأيضا أنا دائما أشعر بالشغف لقميص أى فريق أنتمى له، ودعونا لا ننسى أننى أحب أن أجعل الناس يستمتعون بما يرونه، فكرة القدم يجب أن تقدم السعادة".

وتدخل صلاح واللاعبون الكبار فى المنتخب ودافعوا عن وردة وطالبوا اتحاد الكرة بالعفو عنه، وإعادته لمعسكر الفريق ليعود من جديد ويشارك فى مباراة جنوب أفريقيا والتى ودعت مصر خلالها البطولة بالخسارة 0-1.

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وعن المقارنة بين ميسى ورونالدو، قال وردة: "لا يمكن تحديد الأفضل بين ليونيل ميسى وكريستيانو رونالدو، لأن رونالدو يعتبر نموذجا للعمل الجاد، بينما يعد ميسى مثلا أعلى لأصحاب المواهب الكبيرة".

وأضاف: "صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو ليس لأنه الأفضل، لكنه صديق عزيز للغاية لى ولذلك سأدعمه فى تلك المقارنة".