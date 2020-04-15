شكرا لقرائتكم عمرو وردة: أتمنى العودة لباوك اليوناني مجددا والفوز بالدورى والكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى عمرو وردة لاعب منتخب مصر ونادى لاريسا اليوناني، العودة مجددا لناديه باوك اليوناني الموسم المقبل وتحقيق لقبى الدورى والكأس.

أكد الدولى المصرى في تصريحاته لصحيفة "فورزا" اليونانية: "أستحق فرصة جديدة مع باوك بعد المستوى الذى قدمته مع لاريسا".

وأشار وردة: "لم يكن مقبولا أن أكون أفضل لاعب فى الدورى اليونانى وأجلس فى الموسم التالى على مقاعد البدلاء، خاصةً أننى قدمت أداء جيدا فى مباريات كبرى مثل بنفيكا وتشيلسي".

وتابع: "أريد العودة إلى باوك مجددا والفوز معه بالدورى والكأس والتأهل لدورى أبطال أوروبا، مؤكدا: "استفدت كثيرا من إعارتى إلى لاريسا هذا الموسم، حيث سجلت 7 أهداف وصنعت 6 لزملائى، والفريق يحتل المركز الثامن بالدورى الآن".

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وأتم: "اكتسبت خبرة كبيرة وأسعى دائما لتطوير أدائى، وأعد بالالتزام إذا عدت إلى باوك مرة أخرى".

وعن أزمة استبعاده من المنتخب فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، قال: "أعتقد أن الأزمات التى تحدث لى يتم تضخيمها بشكل كبير، ومع ذلك لقد أغلقت أذنى الآن أمام ما يقوله الناس، فأنا أستمع فقط لعائلتى وأصدقائى، وجماهير باوك وجميع الفرق تعرف جيدا من هو عمرو وردة، ودعونى أستمتع بكرة القدم".

وواصل: "أعتقد أن الجماهير تحبنى لأننى شخص جيد وقد يقرأون ويسمعون أشياء سيئة عنى ومع ذلك، فإنهم يعرفون أننى شخص جيد، وأيضا أنا دائما أشعر بالشغف لقميص أى فريق أنتمى له، ودعونا لا ننسى أننى أحب أن أجعل الناس يستمتعون بما يرونه، فكرة القدم يجب أن تقدم السعادة".

وتدخل صلاح واللاعبون الكبار فى المنتخب ودافعوا عن وردة وطالبوا اتحاد الكرة بالعفو عنه، وإعادته لمعسكر الفريق ليعود من جديد ويشارك فى مباراة جنوب أفريقيا والتى ودعت مصر خلالها البطولة بالخسارة 0-1.