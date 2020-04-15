شكرا لقرائتكم زكريا ناصف ينفى وفاة ميمي الشربيني نجم الأهلي السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى زكريا ناصف، نجم النادي الأهلي السابق، الشائعات التي أثيرت حول وفاة ميمي الشربيني، المعلق الرياضي الشهير ولاعب النادي الأهلي السابق.

وكتب زكريا ناصف عبر حسابه الشخصي على تويتر: خبر وفاة الكابتن ميمي الشربيني، غير صحيح، صباح الفل.

ويعد ميمى الشربينى أومحمد عبداللطيف الشربيني، نجم الناى الأهلى السابق أحد هذه المواهب الكروية التى لا يمكن أن تنسى، ولد لاعب لقلعة الحمراء فى 26 يوليو 1937، انضم للأهلى بموسم انتقالات 1957من المصرى القاهرى بعدما التقطته أعين عبدالمنعم البقال، وأحمد مكاوى، الذى انضم له عام 1953 مع رفيقه فى الملاعب الشيخ طه إسماعيل.

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بدأ ميمى الشربينى مشواره مع الكرة فى النادى المصرى القاهرى، ولفتت موهبته أنظار الكبيرين الأهلى والزمالك وسعى الأخير بقوة لضمه لصفوفه، لكن حبه للأهلى جعله يرفض هذا العرض، حتى نجح كشاف الأهلى التاريخى عبده البقال فى تحقيق حلمه بالانتقال للأهلى مع زميله وقتها طه إسماعيل.

مع الأهلي بدأ الشربيني اللعب في مركز الجناح الأيسر بجوار ساعد الهجوم الأيسر وقتها محمود الجوهري.. وسريعاً ما أطلق عليه الراحل نجيب المستكاوى لقب "النفاثة" لسرعته الفائقة في هذا المركز وقدراته الاستثنائية في صناعة الأهداف.

بزغ نجم الشربيني في مباراة القمة بدوري منطقة القاهرة في إبريل 1958 حين لعب بديلاً لهداف الفريق المصاب توتو، وتألق الشربيني في هذه المباراة وسجل هدفاً ساهم به في فوز الأهلي 3-0. بعدها في الموسم ذاته سجل هدفين في الزمالك في نهائي كأس مصر الذي انتهى بالتعادل 2-2 واقتسام الفريقين للقب. وكان رابع وآخر أهدافه في القمة في مباراة نوفمبر 1960 والتي سحق فيها الأهلي غريمه التقليدي بنتيجة 4-1.