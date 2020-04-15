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شكرا لقرائتكم وزير الرياضة ينعى المقدم محمد الحوفي شهيد الإرهاب في الأميرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونشر صبحى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، نعيا فى الشهيد حيث كتب :" ننعى بمزيد من الحزن والأسي شهيد الواجب الوطني المقدم محمد فوزي الحوفي ليلحق بشهداء الوطن من جيشنا وشرطتنا أعزهما الله بنصره".
وكان الشهيد البطل المقدم محمد الحوفى، قدم حياته فداء للدفاع عن الوطن، خلال استشهادة اليوم، فى تبادل اطلاق النيران بين رجال الشرطة و مجموعة من العناصر الإرهابية بالأميرية.
وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت مقتل 7 عناصر إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة، كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد الاقباط .
واكدت وزارة الداخلية فى بيان لها وجود اشتباكات مع العناصر الارهابية أسفرت عن استشهاد المقدم محمد الحوفي من ضباط الأمن الوطني وإصابة ضابط آخر وفردين من الشرطة.
وأشارت وزارة الداخلية الى ورود معلومات للأمن الوطني حول وجود عناصر إرهابية تعتنق الفكر التفكيري تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق القاهرة لاستهداف البلاد بالتزامن مع أعياد الاقباط، وتم رصد الخلية الإرهابية والتعامل معها".وعُثر بحوزة المسلحين على بنادق آلية وأسلحة خرطوش، وكميات كبيرة من الذخيرة.
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