شكرا لقرائتكم عمرو جمال لـ"حسام حسن": أفتخر إنى خليفتك يا أسطورة..وإن شاء الله هأرجع زي الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه عمرو جمال مهاجم الاهلى المعار لطلائع الجيش رسالة شكر لحسام حسن أسطورة الكرة المصرية عبر حسابه الرسمى على انستجرام بعد إشادة العميد بقدراته خلال تصريحات تليفزيونية وتأكيده أن غزال الاهلى كان سيكون خليفته فى الملاعب لولا الاصابة .

وكتب عمرو جمال :"كلام اعتز وافتخر بيه من اسطوره كرويه كبيره ويتربع عرش افضل رأس حربه علي مر التاريخ مع مثلي الاعلي كابتني عماد متعب شكرا كابتن حسام حسن ،الظروف بتعاند كتير بس طول مافي نفس هفضل أعاند الظروف وهرجع كما عهدتموني إن شاء الله".

وكشف أسطورة الهجوم المصرى حسام حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، عن اللاعب الذى كان سيصبح خليفته فى الملاعب، مشيرًا إلى أن عمرو جمال كان سيصبح مهاجم مصر الأول لولا تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى

أضاف حسام فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" إنه معجب بأداء مصطفى محمد مهاجم الزمالك الحالى، لافتًا إلى إنه سيكون أمل مصر فى مركز المهاجم، مع عمرو جمال إذا استعاد مستواه.

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وعن مروان محسن مهاجم الأهلى، قال هداف مصر: "مروان لاعب مجتهد وحظه عالى جدًا جدًا خاصة إنه بيلعب فى الأهلى ومنتخب مصر، والكثير من المدربين منحوه العديد من الفرص لكنه مجتهد".

وأكد حسام حسن إنه كان يتمنى أن يتولى قيادة المنتخب الوطنى، مشيرًا إلى أن قيادته للفراعنة كان مطلب جماهيرى، إلا إنه لم يحدث، قائلاً: "أنا أتمنى قيادة المنتخب، لكن الجمهور هو من يحكم على إذا كنت أستحق أم لا.

أضاف حسام حسن : "توليت تدريب الزمالك فى المركز الثالث عشر وأنهيت الموسم وهو فى المركز الثانى، وحققت انجازًا مع المصرى البورسعيدى بالوصول لكأس مصر والسوبر وخسارته بصعوبة أمام الأهلى، وكنت ثانى مدرب بعد محمود الجوهرى يتولى تدريب منتخبًا عربيًا بعيدًا عن منتخب مصر، وحققت تجربة ناجحة خلال قيادتى لمنتخب الأردن، وحصل على التصنيف الرابع كأفضل منتخب أسيوى وعربى".

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