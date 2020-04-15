غوانغجو يفسخ عقد الدولي يو لاستبداله لوحة سيارته

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شنغهاي (أ ف ب) - قرر غوانغجو إيفرغراندي، بطل الدوري الصيني لكرة القدم، فسخ عقد الجناح الدولي يو هانشاو الذي سيمضي 15 يوما أيضا خلف القضبان، وذلك بعدما شوهد وهو يستبدل لوحة سيارته الرباعية الدفع.

وأفاد غوانغجو الذي يشرف عليه بطل مونديال 2006 الإيطالي فابيو كانافارو، بأن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما "انتهك بشكل خطير" مبدأ الانضباط الصارم للنادي.

وفرضت الشرطة في المدينة الجنوبية غرامة قدرها 5 آلاف يوان (700 دولار) وأضافت 12 نقطة الى رخصة يو، وسيوضع لمدة 15 يوما في "التوقيف الإداري".

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وجاء قرار تخلي غوانغجو عن يو وتوقيفه من قبل الشرطة على خلفية لقطة له الثلاثاء يبدو فيها يستبدل حرف "أي" بحرف "أف" على لوحة تسجيل سيارته لأسباب لم تتضح على الفور.

وقال مسؤولو الشرطة في بيان على موقع "ويبو" الموازي لـ "تويتر" في الصين "اكتشفت شرطة المرور في غوانغجو عملا مخالفا لقانون سلامة المرور، باستخدام لوحة معدلة للسيارة. بعد التحقيق وجمع الأدلة من قبل شرطة المرور في غوانغجو، اعترف الجاني واسمه يو بالحقائق غير القانونية".

وتوج يو بلقب الدوري الصيني خمس مرات مع غوانغجو، إضافة الى لقب دوري أبطال آسيا، وهو خاض حتى الآن 59 مباراة مع منتخب بلاده سجل خلالها تسعة أهداف.