حديث محمد إبراهيم عن علاقته مع جماهير الزمالك

أكد لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب المقاصة الحالي أن علاقته مع جماهير نادي الزمالك جيدة للغاية منذ أن بدأ اللعب في نادي الزمالك ولحين رحليه من الزمالك.

وأكد من خلال مداخله هاتفية له في قناة أون تايم سبوت قائلاً” علاقتي بجماهير نادي الزمالك جيدة للغاية من أول يوم أتواجد فيه داخل القلعة البيضاء، كنت أسعى داخل الملعب لإسعادهم”، وأكد على أنه يحب نادي الزمالك منذ صغره وأن نادي الزمالك عظيم للغاية، وأكد أنهي رفض الإعلان عن سبب رحيلة من نادي الزمالك، وأكد أنه لا مجال في فتح هذا الحديث مرة أخرى، ومن الجدير بالذكر أن جميع الأنشطة الرياضية متوقفة والجميع يلتزم بالإجراءات المتبعة في الوقت الحالي.