عمرو وردة عن استبعاده من المنتخب: أزماتى يتم تضخيمها والجماهير بتحبنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عمرو وردة لاعب منتخب مصر ونادى لاريسا اليونانى لصحيفة "فورزا" اليونانية، على أزمة استبعاده من المشاركة مع المنتخب فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى ودعها المنتخب على ملعبه من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا.
وتم استبعاد وردة من معسكر المنتخب قبل مباراة أوغندا بالجولة الثالثة من الدور الأول، لتورطه فى فضيحة أخلاقية، قبل أن تتم إعادته من جديد للمنتخب قبل مواجهة جنوب أفريقيا بدور الـ16.
وتدخل صلاح واللاعبون الكبار فى المنتخب ودافعوا عن وردة وطالبوا اتحاد الكرة بالعفو عنه، وإعادته لمعسكر الفريق ليعود من جديد ويشارك فى مباراة جنوب أفريقيا والتى ودعت مصر خلالها البطولة بالخسارة 0-1.
وعن المقارنة بين ميسى ورونالدو، قال وردة: "لا يمكن تحديد الأفضل بين ليونيل ميسى وكريستيانو رونالدو، لأن رونالدو يعتبر نموذجا للعمل الجاد، بينما يعد ميسى مثلا أعلى لأصحاب المواهب الكبيرة".
وأضاف: "صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو ليس لأنه الأفضل، لكنه صديق عزيز للغاية لى ولذلك سأدعمه فى تلك المقارنة".
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