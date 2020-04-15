شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ينعى المقدم محمد الحوفى شهيد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتعزية لشهيد الوطن والواجب المقدم محمد الحوفى، الذى استشهد خلال مداهمة بعض العناصر الإرهابية فى منطقة الأميرية مساء أمس.

ونشر صبحى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نعيا فى الشهيد حيث كتب "ننعى بمزيد من الحزن والأسى شهيد الواجب الوطنى المقدم محمد فوزى الحوفى ليلحق بشهداء الوطن من جيشنا وشرطتنا أعزهما الله بنصره".

وكان الشهيد البطل المقدم محمد الحوفى، قدم حياته فداء للدفاع عن الوطن، فى تبادل لإطلاق النيران بين رجال الشرطة ومجموعة من العناصر الإرهابية بالأميرية.

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وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مقتل 7 عناصر إرهابية فى منطقة الأميرية بالقاهرة، كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد الأقباط.

وأكدت وزارة الداخلية فى بيان لها وجود اشتباكات مع العناصر الإرهابية أسفرت عن استشهاد المقدم محمد الحوفى من ضباط الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من الشرطة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى ورود معلومات للأمن الوطنى حول وجود عناصر إرهابية تعتنق الفكر التفكيرى تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق القاهرة لاستهداف البلاد بالتزامن مع أعياد الأقباط، وتم رصد الخلية الإرهابية والتعامل معها"، وعُثر بحوزة المسلحين على بنادق آلية وأسلحة خرطوش، وكميات كبيرة من الذخيرة.