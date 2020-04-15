شكرا لقرائتكم خبر عن بعتنى بكام يا عشرى.. باسم مرسى يتحول لـ"إبراهيم الأبيض" على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمص باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى الحالى والزمالك السابق شخصية الفنان أحمد السقا فى فيلم "إبراهيم الأبيض"، حيث أدى جملته الشهيرة "بعتنى بكام يا عشرى" فى فيديو له عبر تطبيق "تيك توك" الذى لاقى تجاوبا كبيرا من مشاهير الفن والرياضة فى مصر أثناء فترة العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على العالم بأسره.

من ناحية أخرى تلقى باسم مرسى عرضًا للظهور فى أحد الأفلام خلال الفترة المقبلة، إلا أنه يفضل الابتعاد عن خوض أى تجارب فنية فى الوقت الحالى للتركيز مع فريقه عند عودة النشاط الرياضى فى مصر الذى تم تعليقه لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وكشف باسم مرسى أن الدور المعروض عليه فى الفيلم يتضمن ظهوره فى 3 مشاهد، لكنه يفضل فى الوقت الحالى للتركيز فى كرة القدم وعدم خوض التجربة الفنية لحين استكمال مشواره مع الساحرة المستديرة، خاصة أنه يطمح لمواصلة العمل مع الإنتاج لاستعادة فرصته بالتواجد فى المنتخب الوطنى.

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وانضم باسم مرسى إلى صفوف الإنتاج الحربى، مطلع الموسم الجارى، حيث شارك مع فريقه فى 10 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، أحرز خلالها هدفين، من أصل 17 مباراة خاضها فريق الإنتاج الحربى فى المسابقة المحلية ليحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 23 نقطة، حققهم من الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 4 لقاءات أخرى، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل مثلهم.

ويتوقف النشاط الرياضى فى مصر خلال الفترة الجارية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر تفشى فيروس كورونا، فيما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 15 أبريل 2020 لمدة 15 يومًا أخرى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية، وذلك بعدما كان الاتحاد قد قام بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارا من 15 مارس، وتم مد تعليق النشاط 15 يوما آخرين نهاية الشهر الماضى تنتهى فى 14 أبريل الحالى قبل أن يتم المد مجددا.

يذكر أن باسم مرسى شارك مع الزمالك قبل رحيله فى 36 مباراة منها 31 فى مسابقة الدورى، و 5 بكأس مصر، وسحل معهم 20 هدف، و صنع 6 أهداف، وفى الموسم التالى اكمل انجازاته مع ابناء ميت عقبة، حيث شارك فى 44 مباراة، 11 دورى ابطال افريقيا، و 5 كأس مصر بالإضافة الى 27 لقاء بالدورى، و مباراة كاس السوبر، استطاع خلالها ان يسجل 16 هدفا ويصنع 3 أهداف.