شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد رداً على منتقديه: "لما أحتاج نصيحة هسأل جوجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك على منتقديه عقب قراره بالاستمرار داخل القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة، رغم إحالة أوراقه إلى دكة البدلاء، بعد تألق محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، وقال عواد عبر حسابه الشخصى على تويتر: "لما أحتاج نصيحة هسأل جوجل".

وكان أحمد ناجى مدرب حراس المنتخب السابق وفريق سموحة الحالى، قد نصح عواد بالبحث عن نادٍ يلعب فيه غير الزمالك، وعدم الاكتفاء بالجلوس على دكة بدلاء الفريق.



محمد عواد

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وأبدى محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، رغبته فى الاستمرار داخل صفوف الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، بعد التقارير المختلفة التى شهدتها الفترة الأخيرة حول وجود رغبة لديه فى الرحيل بالموسم الجديد، لعدم المشاركة بشكل أساسى مع الفريق وأوضح مصدر مقرب من الحارس عدم صحة المسألة، مشددًا على أن حارس الفريق الأبيض يدرك جيدا أنه سيعود للحصول على فرصته بشكل جيد فى التوقيت المناسب عند استئناف النشاط الرياضى المتوقف خلال الوقت الحالى؛ لتجنب انتشار فيروس كورنا المستجد، حيث تم أيضًا تأجيل مباراتى الفريق الأبيض مع الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، لأجل غير مسمى، وذلك من جانب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" وذلك فى ضوء التحذيرات المختلفة والإجراءات الاحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأخطر محمد عواد، الجهاز الفنى للزمالك أنه ملتزم بتعاقده مع الفريق ولا يوجد أى مشكلة لديه، حيث يشعر بالراحة داخل القلعة البيضاء منذ ضمه لتوفير إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور، الإمكانيات المختلفة للاعبين من أجل تحفيزهم للمنافسة على مختلف البطولات وهو ما تحقق بالتتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمحلى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب.

ويتطلع محمد عواد نحو الاستمرار داخل قلعة ميت عقبة والقتال نحو استعادة فرصته بالتشكيل الأساسى للفريق بعدما كان الحارس الأساسى للأبيض عند ضمه للفريق قبل أن يجلس احتياطيًا بعد ذلك لزميله محمد أبو جبل، حيث يرى عواد أن مشاركة الفريق فى أكثر من بطولة يتيح له استعادة فرصة من خلال مواصلة الاجتهاد فى التدريبات التى يحرص على أداءها فى المنزل خلال التوقيت الحالى مستعينًا ببعض أدوات الجيمانزيوم فى ظل تعليق تدريبات الفريق الجماعية لأجل غير مسمى، تنفيذًا للإجراءات الوقائية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا فى مصر.