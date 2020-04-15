شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يسحق الإسماعيلى بسداسية ومحمد بركات يرفض الاحتفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 15 من أبريل عام 2005، قاد محمد بركات نجم الأهلى السابق ناديه لتحقيق فوز تاريخى على الإسماعيلى فى معقله بنصف دستة أهداف نظيفة، للمرة الثانية فى تاريخ مباريات الفريقين فى الدورى العام بعد 8 سنوات فقط على السداسية الأولى.

سجل محمد بركات لاعب الإسماعيلى السابق هاتريك للأهلى فى أول مباراة له ضد ناديه السابق الإسماعيلى وسط جماهيره، ورفض آنذاك الاحتفال بأهدافه الثلاثة، وأضاف محمد أبو تريكة، وعماد متعب، وأسامة حسنى الثلاثة الأخرى، وأدار المباراة الحكم عصام عبد الفتاح.

مثل الأهلى فى هذه المباراة: أمير عبد الحميد الذى زاد عن مرماه ببسالة فى الشوط الأول، عماد النحاس، رامى عادل، إسلام الشاطر، حسن مصطفى، محمد شوقى، الأنجولى جلبرتو، محمد بركات، محمد أبو تريكة، عماد متعب، وفى الشوط الثانى لعب كل من محمد عبد الوهاب بدلا من جلبرتو فى بداية الشوط، وأسامة حسنى بدلا من محمد بركات بالدقيقة 51، وأحمد بلال بدلا من عماد متعب بالدقيقة 76.

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مثل الإسماعيلى: محمد فتحى، وعمرو فهيم، وشريف عبد الفضيل، والمعتصم سالم، وأحمد فتحى، وحسنى عبد ربه، ومحمد حمص (محمد عبدالله)، أحمد الجمل (يوسف جمال)، وسيد معوض، وعمر جمال، ومحمد محسن أبو جريشة.

وبلغ عدد اللاعبين الذين لعبوا للأهلى والإسماعيلى ما يقرب من 60 لاعبا وهم رفعت حسنين ريعو – عبد العزيز صالح – هانى مصطفى – عادل ابو جريشة – حمادة المصرى-عاطف السمرى – محمود جابر – أسامة عباس – خالد دندش – محمد حشيش – حمادة يونس – ايهاب جلال .. حارس المرمى – احمد حسن- مجدى طلبة – احمد سامى – احمد رجب – احمد سراج – خالد بيبو – محمد فؤاد – محمد شرف – سامى قمصان- محمد بركات – إسلام الشاطر – محمد عبدالله – عماد النحاس – احمد فتحى – سيد معوض – هانى سعيد – محمد فضل – احمد سمير فرج – احمد صلاح حسنى – محمود شيكو – محمد جودة – رامى عادل عبد الهادى – محمد عبد ربه فيليكس – روبرت اكوراى – محمد ابراهيم حجازى – احمد صديق – شريف عبد الفضيل – عصام الحضرى – مصطفى طلعت -احمد ابو مسلم – ابراهيم سعيد – شادى محمد – عبد الله السعيد – امير سعيود – مسعد عوض – احمد خيرى – احمد العش – جون انطوى – عبد الحميد شبانة – مصطفى عفروتو – احمد حجازى – كريم بامبو – عمرو السوليه – شريف حازم – حمادة مرزوق - مروان محسن – محمود متولى - محمد حمدى ذكى.