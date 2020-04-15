شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد وخطيبته أبطال فيلم عسكر فى المعسكر على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبى مشهدا تمثيليا من فيلم "عسكر فى المعسكر" مع خطيبته عبر تطبيق تيك توك، حيث تقمص شخصية الفنان حسن حسنى وتقمصت خطيبته دور الفنانة حنان الطويل "مدام كوريا .

ويؤدى مصطفى محمد برنامجه التدريبى الموضوع من الفرنسى باتريس كارتيرون فى مدينة الغردقة، بعد توقف النشاط والتدريبات فى كل الأندية وإلزام اللاعبين بالتدريب فى المنزل مع وضع رقابة من الأجهزة الفنية على تحركاتهم وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد أكد أن مصطفى محمد مهاجم الفريق لن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قائلا فى تصريحات تليفزيونية "مصطفى محمد بكى من أجل العودة إلى القلعة البيضاء ولن يرحل على الإطلاق حتى إذا وصل عرض خيالى فهو من أبناء الزمالك"، متابعاً: "عند التعاقد مع محمد عواد من الإسماعيلى كان مصطفى محمد سيدخل فى صفقة تبادلية، لكنه رفض وطلب العودة إلى الزمالك ولذلك ارتفعت صفقة عواد ودفعنا أموال كثيرة للإسماعيلى".

فيما شدد مرتضى منصور على التزام الثلاثى المحترف أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى ومحمد أوناجم مع الفريق خلال الفترة الماضية، متابعاً: "هذا الثلاثى يتعامل باحترافية ورقى واحترام شديد مع نادى الزمالك، وهم رفضوا هروب حمدى النقاز وغضبوا من هذا الأمر بشدة"، مضيفاً: "بن شرقى وساسى وأوناجم أكدوا عدم رغبتهم فى الحصول على أموال بل صنع تاريخ لهم مع نادى الزمالك".

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى.