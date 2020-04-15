شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عامر عامر يداعب طفلته بأغنية لمحمد منير ويعلق: حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى طفلته "لى لى" عبر حسابه على إنستجرام، حيث نشر مقطع فيديو لها تغنى على أنغام محمد منير، معلقا عليه "لى لى حياتى".

وفى وقت سابق كشف عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى، سبب فشل انضمامه لصفوف الأهلى فى الموسم الماضى، بعدما كان على بعد خطوات من التوقيع لتدعيم صفوف المارد الأحمر، عقب الاتفاق الودى مع المسئولين فى الناديين.

وأوضح عامر عامر خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" أن رغبة الأهلي كانت ضمه فى الموسم الماضى، إلا أن تلك الرغبة تغيرت بعد تغيير الجهاز الفني السابق بقيادة الأوروجوانى مارتن لاسارتى، والتعاقد مع الجهاز الفنى الجديد بقيادة السويسرى رينيه فايلر.