كهربا يبدأ يومه بتدريبات صباحية للحفاظ على لياقته قبل عودة النشاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى يومه بتدريبات بدنية، للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر كهربا فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، خلال قيامه بتدريبات الجرى على المشاية الكهربائية وعلق "صباح الفل".

وواصل محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادى الأهلى، التراجع فى قيمته التسويقية منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء فى يناير الماضى، ليخسر نحو 5 ملايين جنيه وفقاً لآخر تحديث للقيمة التسويقية على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، فى ظل توقف النشاط الرياضي حالياً بسبب وباء كورونا المستجد.

وانخفضت القيمة التسويقية لكهربا من مليون ونصف المليون يورو، أى ما يعادل 25 مليونا و800 ألف جنيه مصرى، لتصل إلى مليون و200 ألف يورو أى ما يعادل 20 مليونا و600 ألف جنيه.

يذكر أن أعلى قيمة تسويقية سجلها كهربا فى مسيرته الاحترافية، كانت خلال الفترة التى كان اللاعب معاراً فيها من الزمالك إلى اتحاد جدة السعودى، حيث بلغت القيمة التسويقية لكهربا نحو 2 مليون و300 ألف يورو أى ما يعادل 39 مليونا ونصف المليون جنيه.

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بدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئى الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلى عام 2011.

عقب الرحيل عن ناشئى الأهلى انضم كهربا إلى صفوف فريق إنبى، ولعب معهم 35 مباراة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وموسم 2014 /2015، فى الدورى وكأس مصر أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين.

خلال فترة مشاركته مع إنبى، خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادى لوزيرن السويسرى، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك فى 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.