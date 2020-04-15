تقارير: غياب الجماهير عن الملاعب الإنجليزية قد يستمر لمدة 18 شهرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية، إن عودة الجماهير إلى الملاعب قد لا تتم قبل 18 شهرا وسط تحذيرات طبية بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

ونتج عن انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تعليق كافة الأنشطة الرياضية على المستوى المحلي والدولي والقاري.

من جانبه، قرر الاتحاد الإنجليزي بالاتفاق مع رابطة بريميرليج تمديد تعليق النشاط المحلي حتى نهاية شهر أبريل الجاري، مع تضاؤل فرص العودة أوائل مايو المقبل.

ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية نصيحة بعض الأطباء الذين حذروا من أن غياب الجماهير عن الملاعب قد يستمر لعدة أشهر بدلا من عدة أسابيع.

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في حديثه مع التايمز ، قال الدكتور زاك بيني، عالم الأوبئة في جامعة إيموري في أتلانتا، أن الجماهير لن تتمكن من التواجد في الأحداث الرياضية حتى يتوفر لقاح ضد الفيروس.

وقال بيني: "الشيء الذي يحتاج الناس إلى فهمه، أنه من الناحية الوبائية، كل شخص ينضم إلى تجمع يضيف خطرًا، خمسة أشخاص أكثر خطورة من شخصين، عشرة أكثر خطورة من خمسة ، 500 أكثر خطورة من عشرة وهكذا".

وتابع: "بصفتي عالمًا، لا أفضل القول إنني متأكد بنسبة 100٪ من أي شيء ، لكن لا يمكننا العودة إلى الملاعب بالسعة الكاملة حتى يتوفر لدينا لقاح".

وواصل: "في رأيي عودة الجماهير لن تكون قبل حوالي 18 شهرًا، قد تكون أكثر أو أقل".