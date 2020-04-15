تقرير.. الزمالك على طاولة محاكم فيفا في 33 يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ضربة جديدة تلقاها الزمالك في الساعات القليلة الماضية تفيد بغرامة مادية بعد قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن اللاعب التونسي حمدي النقاز.

النقاز لعب في صفوف الزمالك منذ يناير 2018 حتى الموسم الحالي قبل أن يرحل على خلفية عدم حصوله على مستحقاته ليصعد اللاعب الأمر إلى المحكمة الدولية عن طريق محاميه أنيس بن ميم.

ضربة النقاز لم تكن الأولى للزمالك حيث تلقى النادي الأبيض العديد من الضربات خلال الفترة الأخيرة وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- مستحقات فيريرا:

بداية أزمات الزمالك خلال الفترة الأخيرة كانت عبر المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا والذي قاد القلعة البيضاء للحصول على لقب الدوري بنسخة (2014 - 2015).

فيريرا رحل عن الزمالك متجهًا للسد القطري بعد خلافات مع إدارة النادي إلا أن المدير الفني البرتغالي المخضرم لم يحصل على مستحقاته وهيّ عبارة عن مستحقات الفوز بالدوري وكأس مصر.

وكان مصدر باتحاد الكرة المصري كشف في تصريحات لـ"الخليج 365" خلال مارس الماضي أن "الجبلاية" تلقت خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد بغرامة مالية ليقرر "فيفا" منح الزمالك مهلة من أجل سداد مستحقات المدرب البرتغالي.

- شيكابالا وأزمة برتغالية:

قضية جديدة تخص الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وهذه المرة عن طريق اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" بسبب مستحقات قيمة انتقاله من سبورتنج لشبونة البرتغالي إلى الزمالك.

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وقدّم سبورتنج لشبونة شكوى ضد الزمالك في عام 2016 بسبب تأخر النادي الأبيض في دفع مستحقات صفقة شيكابالا من الفريق البرتغالي ليقرر "فيفا" فرض غرامة مالية قدرها نصف مليون يورو.

- ضربة النقاز:

أنيس بن ميم محامي الدولي التونسي حمدي النقاز فجّر مفاجأة أمس الثلاثاء بشأن قضية موكله ضد الزمالك بعدما نشر صورة عبر صفحته على "تويتر" تفيد بفرض غرامة مالية في حق القلعة البيضاء نظرًا لعدم دفع مستحقات اللاعب لمدة أربعة شهور.

الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر معاقبة الزمالك بغرامة مالية قدرها مليون و250 ألف دولار مع إيقاف قيد أي صفقة جديدة تخص النادي الأبيض لحين دفع الغرامة.

في المقابل، نفى أحمد عبد الفتاح محامي نادي الزمالك في القضايا الخارجية إمكانية تطبيق إيقاف النادي الأبيض عن القيد بشأن أزمة النقاز.

وأضاف محامي الزمالك في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"لم يصل أي قرار أو حكم على البريد الإلكتروني الشخصي الخاص بي والموجود في القضية لدى الاتحاد الدولي، ولم يصل الزمالك شيئاً".

وأوضح محامي الزمالك :"في حالة صدور قرار ضدنا سيحق لنا اتباع الخطوات والإجراءات القانونية اللازمة والاستئناف، لكن هذا لا يعني أن هناك قرار صدر بالفعل".

وأنهى عبد الفتاح :"حمدي النقاز غادر نادي الزمالك بدون سبب واضح، وإذا رأينا أن الحكم الذي سيصدر لاحقاً لا يتماشى مع القضية سنتقدم باستئناف لإعادة النظر في الأمر".