عبد الحفيظ: شريف أبرز العائدين للأهلي.. واستجابة تخفيض الأجور 100%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أننا لسنا أغنى من برشلونة وريال مدريد، لافتًا إلى أن المدرب رينيه فايلر استقر على عودة بعض المعارين.
وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون تايم سبورتس قال عبد الحفيظ: "احنا مش أغنى من برشلونة أو ريال مدريد، استجابة اللاعبين لتخفيض الأجور 100%".
وأضاف عبدالحفيظ: "إدارة الأهلي طلبت تصور خاص للمقترح، تم رفعه للإدارة التي بدورها ستتخذ القرار المناسب".
وعن تقليص عدد الأجانب في الدوري قال مدير الكرة بالأهلي: "مقترح يجب مناقشته بشكل منظم، اتحاد الكرة اقترح أن يتم اعتبار لاعبي شمال أفريقيا مثل المحليين على ألا يزيد عدد الأجانب عن 3".
وتابع: "هناك خسائر مادية كبيرة ستتكبدها الأندية في حالة تطبيق هذا القرار، ملايين الدولارات سيتم خسارتها، أي نادي سيتحمل تلك الخسائر خاصة بعد أزمة فيروس كورونا".
وعن موقف المعارين، قال عبد الحفيظ: "هناك عدة أسماء استقر عليها فايلر، محمد شريف قد يكون أحد تلك الأسماء".
وواصل: "أما موقف وليد أزارو، فمدرب الأهلي لم يحسم موقفه بعد".
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