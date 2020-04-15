في ذكرى مأساة ملعب هيلزبره.. ليفربول : لن ننساهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أحيا نادي ليفربول الذكرى الـ31 لوفاة 96 مشجعا في مأساة ملعب هيلزبره، الذي استضاف مباراة الفريق ضد نوتنجهام فورست بالدور قبل النهائى لكأس الاتحاد الإنجليزى.

ووقع الحادث في الخامس عشر من أبريل عام 1989، وتوفي 96 شخصا، كانت غالبيتهم من مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي بسبب تدافع المشجعين بسبب خطأ تنظيمي وعدم تعاون رجال الأمن وغلق الأبواب، وتعتبر هذه الكارثة أعنف الكوارث الرياضية في تاريخ بريطانيا وإحدى أسوأ حوادث كرة القدم.

وكتب الحساب الرسمى للنادي عبر تويتر: "قبل 31 عامًا، فقد 96 طفلًا وامرأة ورجلًا حياتهم فى هيلزبره، لن ننساهم وقلوبنا مع العائلات والناجين وكل المتضررين من المأساة".

جدير بالذكر أنه في أبريل 2016 ، توصلت اللجنة المختصة في التحقيق إلى أن الـ 96 شخصا فقدوا حياتهم بشكل غير قانوني.