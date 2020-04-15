شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلي تعدل عقد محمد الشناوي وتساويه بوليد سليمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة التخطيط بالأهلي تعديل عقد محمد الشناوي حارس الفريق، ومساواته بوليد سليمان صانع الألعاب، والذي جدد عقده مؤخراً، بحيث يحصل على 11 مليون جنيه في الموسم الواحد بدلاً من 7 ملايين جنيه وهي قيمة عقده الحالي، وذلك تقديراً لجهوده الكبيرة مع الفريق ومستواه اللافت الذي يقدمه من ناحيه، واستجابة لوضعه الجديد بعد أن أصبح قائد الفريق الرسمي بداية من الموسم المقبل بعد رحيل الثلاثي حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف اكرامي، بجانب التزامه التام وعدم إثارة أية مشاكل طوال الفترة الماضية من ناحية أخرى.

ووافقت لجنة التخطيط بالأهلي بالإجماع على تعديل عقد محمد الشناوى، على أن يتم ذلك بداية من الموسم المقبل، وذلك في اطار سعي الإدارة الحمراء لفرض حالة من الاستقرار بحثاً عن الانتصارات المحلية والافريقية عقب استئناف النشاط الرياضي المُجمّد حالياً في العالم كله بسبب انتشار وباء "كورونا".

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وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة محمد الشناوى بحمله شارة قيادة الفريق والقيام بمهام "الكابتن"، بعد الموافقة على رحيل الثنائي الحارس شريف اكرامي وأحمد فتحي بعد انتهاء عقديهما مع الفريق بالإضافة لرفض تجديد عقد حسام عاشور، ويعد محمد الشناوى هو أقدم لاعب مُسجل في قائمة الأهلي في الوقت الحالي بعد رحيل الثلاثي حيث كانت المباراة الأولى لمحمد الشناوي مع الأهلي كانت بتاريخ 6 مايو 2008 في الخسارة أمام إنبي بثلاثية في بطولة الدوري.