شكرا لقرائتكم علي معلول ينظم معسكراً مغلقاً لنفسه في برج العرب لخوض تدريبات قوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام التونسي علي معلول نجم دفاع النادي الأهلي بتنظيم معسكراً مغلقاً لنفسه في مدينة برج العرب بالإسكندرية، لخوض تدريبات قوية والاستعداد بشكل مثالي قبل استئناف النشاط الكروي في مصر والعالم بعد انتهاء أزمة كورونا.

وحاول علي معلول السفر لمسقط رأسه تونس وقضاء فترة التوقف الكروي هناك قبل أن يتراجع عن الأمر بعد علمه بدخوله في حجز صحي لمدة 15 يوم هناك، كما كان سيقضي نفس المدة في الحجر الصحي عند عودته لمصر، ليقرر البقاء في مصر والتواجد في برج العرب خلال تلك الفترة لتوفير المناخ الملائم للاستعداد الفني والبدني.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يؤدونه خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبى الأهلى بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الشارع.